Tras la filtración de su video prohibido, Babo sigue dando de qué hablar

En reciente entevista, el líder de Cartel de Santa explica de qué trata su contenido en OnlyFans

También, revela la razón por la que le ‘tumbaron’ un video

Prácticamente durante todo el día de ayer, y hasta ahora, el nombre del cantante Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, fue tendencia en redes sociales luego de que se filtrara su video prohibido. En reciente entevista, la cual resurgió a propósito de este ‘escándalo’ del que pareció no inmutarse, el líder de Cartel de Santa explica de qué trata su contenido en OnlyFans.

El también compositor y productor musical recibió la visita de Roberto Martínez, creador de contenido mexicano, en ‘Babilonia’, ubicado en Santa Catarina, Nuevo León, a quien le concedió una entrevista exclusiva donde habló de varios temas. Hasta el momento, y tomando en cuenta que el artista no suele dar este tipo de entrevistas, este video tiene más de tres millones de vistas.

Babo estaba a punto de estrenar su polémico video

Fue el pasado nueve de enero que se subió esta entrevista al canal oficial de YouTube de Roberto Martínez, días antes de que se lanzara el video musical del tema Piensa en mí. Así habló Babo al respecto: “Una versión va a salir por YouTube con todas las normas y políticas de Internet y la versión original o ‘hardcore’ va a estar en OnlyFans”.

Y del motivo por el que tomó la decisión de abrir su página en esta plataforma, confesó que lo hizo porque ya no podía ser él mismo en plataformas como Instagram: “Yo miré que de pronto ya querían que los mexicanos no fuéramos mexicanos, que no nos diera risa lo que nos da risa, no habláramos como hablamos, que no nos expresáramos como nos expresamos y nos fueron metiendo en un carril de modales, costumbres y maneras que no es muy propio de nuestro país y nuestra cultura”.