Adamari López hace inéditas revelaciones sobre Luis Fonsi: El proceso que vivió Adamari cuando se le detectó cáncer

Como ya lo ha revelado con anterioridad, Adamari ha contado en diversas entrevistas que su ruptura con Luis Fonsi terminó cuando se le detectó el cáncer, sin embargo, la boricua aseguró que el cantante estuvo apoyándola y fue una pieza fundamental en su proceso.

"Yo en el libro no he contado nada más que la historia de una niña pequeña, que me crie en un hogar donde me sentí amada, cobijada por mi familia, y que no había tenido quizás un momento difícil hasta que a mi papá le dio un ataque al corazón", comenzó diciendo.