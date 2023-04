¿FURIOSA CON TELEMUNDO POR DESPIDO DE ADAMARI? Ana María Canseco reacciona a la salida de la boricua: "Acabó con la única sobreviviente".

Aunque en otros medios de comunicación se especifica que no la dejarán despedirse y ya no aparecerá en la emisión de este viernes en ‘Hoy Día’, Ana María Canseco aseguró que el último programa de Adamari López sí será 7 de abril, justo antes de que el próximo día 10 de mes, el matutino se extienda por una hora más.

Este jueves santo se confirmó la salida de Adamari López de ‘Hoy Día’ y de la empresa Telemundo y aunque la conductora y actriz aún no ha pronunciado palabra al respecto, su ex compañera de ‘Un Nuevo Día’, Ana María Canseco sí manifestó su sentir por el despido de su colega por tantos años cuando trabajaron juntas.

¿Telemundo tomó una decisión equivocada al correr a Adamari López?

Mientras el público de ‘Hoy Día’ está dividido por la salida de Adamari López, a la periodista Ana Maria Canseco le informaron que los planes de Telemundo es lanzar como cabeza principal del show a Penélope Menchaca, esperanzados en que agarre un ‘segundo aire’ de éxito tras sus tropiezos y fracasos en Azteca México.

Aunque no se sabe hasta el momento las razones del intempestivo despido de la ex de Toni Costa de Telemundo, lo cierto es que no es de extrañarse que la cadena haga otro anuncio de este tipo pues las salidas escandalosas de Rachel Díaz y sobretodo de María Celeste Arrarás por lo que mucha gente aún no perdona a la empresa.