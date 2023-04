El distanciamiento bastante notorio entre Andrea y su padre Andrés García se llevó a cabo algunos meses atrás por una controversia y supuesto mal entendido. Sin embargo esto no hizo que la hija del famoso actor no se sintiera devastada tras su pérdida, pues la actriz se encontraba en Los Ángeles cumpliendo con sus compromisos.

Algunos de sus hijos se hicieron presentes en el velorio del actor, el cual, se llevó a cabo en la casa de Margarita que compartía con el actor. Mientras tanto, la hija de Andrés García, Andrea, no se hizo presente y estaba en una alfombra roja, sin embargo rompió el silencio sobre lo que ha sido la pérdida de su papá.

Por otro lado, la hija del famoso actor fue vista en un evento público en Los Ángeles mientras se llevaba a cabo el funeral de su padre, en donde la actriz no pudo evitar romper en llanto y lamentar la muerte de su padre “Gracias al público, a la prensa y a todas las personas que apoyaron la carrera de mi papá por tantos años”, dijo entre lágrimas.

Andrea García aparece devastada: ¿Deja en mal a Margarita? Hace confesión sobre la esposa de su papá

En el video compartido por el Instagram de ‘En Shock’ podemos ver como con lágrimas en los ojos, y tomando en cuenta que tiene que asistir a dichos eventos aún en sus momentos más oscuros también relató cómo intentó llamar a la casa en donde Margarita vivía junto a su esposo, sin embargo no hubo respuesta y dejó en ‘mal’ a la esposa de Andrés García.

“Pues mira, desafortunadamente los últimos días llamé, llamé y llamé y no hubo manera (de comunicarse), pero la última vez que hablé con él si hubo una conexión bonita de alma a alma y sí me pude despedir. Bendito sea Dios vamos a decir que ya no está sufriendo”, declaró a los medios.