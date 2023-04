“Don Andrés es una persona muy querida para todos, todos están consternados porque le tocó partir aquí en Acapulco y no toda la gente puede venir”, comenzó diciéndole a la prensa Aracely Arámbula. Posteriormente declaró que quería mucho a sus hijos. Cabe resaltar que a la talentosa actriz también se le vio bastante afectada incluso sin quererse despegar del ataúd.

En pleno funeral de Andrés García, Aracely Arámbula dio mucho de qué hablar luego de que rindiera unas declaraciones sobre el papá de sus hijos Luis Miguel, no antes mencionar lo afectada que está sobre la pérdida del actor de ‘El Privilegio de Amar’, ‘Pedro Navajas’ entre muchas otras producciones.

Sin embargo, nadie se veía venir que la actriz de ‘La Doña’ hablaría sobre el padre de sus hijos, quien es el cantante Luis Miguel. Aunque no habló precisamente del delicado tema sobre la demanda, sí que resaltó que el cantante quería muchísimo a Andrés García.

Sin embargo, la prensa le preguntó que porque Luis Miguel no estuvo presente en el último adiós a Andrés García debido a la estrecha relación que tuvieron, por lo cuál Arámbula respondió: “El no pudo estar acá pero te aseguro que le ha de doler muchísimo, porque lo quiere mucho”, reveló de acuerdo con el video compartido por ‘ El Gordo y La Flaca ‘.

“A Miguel lo conoció a los dos meses, ustedes saben que era una persona muy allegada al papá de mis hijos”, comenzó diciendo Arámbula sobre la estrecha relación que ‘El Sol de México’, Luis Miguel tenía con el señor Andrés García, y eso no muchos se lo esperaban.

Decidió no tocar el tema de la ‘demanda’ que supuestamente le puso al papá de sus hijos

Acerca de la supuesta demanda que interpuso la actriz de ‘La Madrastra’ a el padre de sus hijos, la prensa no desaprovechó el momento para preguntarle sobre el proceso legal de dicho tema, sin embargo Aracely Arámbula optó por darle la vuelta y poner un límite “Pues no, la verdad éste no es el momento”, dijo.

Pese a todo esto, la chihuahuense decidió seguir resaltando que a Luis Miguel le ha de doler mucho lo sucedido con Andrés García: “Yo sé que le duele en el corazón que no puede estar aquí en este momento”, dijo la protagonista de ‘Corazón Salvaje’ sin nada más qué agregar.