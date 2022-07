¿DESESPERADA INTENTA SOBORNARLO? Revelan la 'trampa' que Shakira puso a Piqué para llevarse a sus hijos lo más lejos posible del futbolista

Shakira ¿no le dio una oportunidad a Piqué pare regresar?

Piqué estaría deteniendo a la colombiana de irse a Miami

La cantante está desesperada por irse de España con sus hijos y alejarse del escándalo de la separación

Shakira y Piqué estaban al borde de la separación ¿y ahora resulta que no? Unas fuentes españoles aseguraron que la pareja pudo haber estado trabajando en reconciliarse, pero ahora se sabe lo que sucede y es que la cantante colombiana está desesperada por hacer todo para sacar a sus hijos de España.

Según lo reporta el portal ‘Todo Noticias‘, se dice que Gerard Piqué ya habría terminado su relación con la mujer rubia a quien se le atribuía la separación de la pareja, con el fin de que el futbolista intentara reponer su romance con Shakira, pero el problema es que la intérprete de ‘Las de la Intuición’, le dio un rotundo ‘NO’.

Piqué ¿quiere una oportunidad para reconciliarse?

Pasaron ya dos meses después del anuncio de separación, pero se supone que ya llevaban mucho tiempo antes distanciados, por lo que Shakira se supone que hasta el momento no tiene planes de volver con su ex y está muy dolida, pero está intentando por todos los medios ‘hacerlo entrar en razón’, pero no por lo que todos creen.

Ella no quiere ver a Piqué ni en pintura, pero lo que más desea es salir de España porque se siente acosada y vigilada por la prensa que desde que se supo de los problemas entre ambos, no la dejan en paz y quiere que el futbolista deje que sus hijos Milán y Sasha se marchen con ella a vivir a Miami.