Padre de Octavio Ocaña revela la verdad, dice saber quién mató a su hijo

De igual forma, el padre del actor dijo que no puede revelar tanta información, y que tampoco garantiza que sus pruebas sean suficientes para meter al presunto culpable a la cárcel. “No te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, aseguró el padre de Octavio Ocaña a Milenio. Archivado como: Padre Octavio Ocaña revela verdad

Padre Octavio Ocaña revela verdad: “No tengo miedo”

Al padre del fallecido actor le preguntaron si sabía quién era el responsable de la muerte de Octavio Ocaña, y el contestó que sí lo sabe. “Por supuesto, claro, nada mas que no le puedo decir exactamente, pero fueron uno de los 9 policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación”, aseguró.

Una vez más, Octavio Pérez dijo que no se quedará de brazos cruzados y que luchará para dar con la verdad y meter a la cárcel a los culpables de la muerte de su hijo. “He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo… es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas”, dijo el padre del actor de Vecinos. Archivado como: Padre Octavio Ocaña revela verdad