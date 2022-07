Tienen una relación de amistad

Desató polémica su cercanía

Ambos son personalidades reconocidas originarios de Colombia

Para muchas personas resultó sorprendente el gran vínculo que existe entre estos dos hombres colombianos. A pesar de que no comparten historias de vida similares, coincidieron en filosofías y creencias. Hoy te contamos de la amistad entre el hijo de Pablo Escobar y J Balvin.

En una entrevista realizada el 12 de mayo del 2021 con Trevor Noah, presentador del programa estadounidense The Daily Show, J Balvin afirmó ser un amigo cercano de Juan Pablo Escobar, el hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La amistad entre el hijo de Pablo Escobar y J Balvin

Según contó el reguetonero al programa de Comedy Central, el hijo de 44 años del Capo le dejó valiosas reflexiones sobre la violencia y la seguridad en Medellín, ciudad donde nació el interpete de “Rojo”, “Mi gente”, “Agua” y “Ginza”.

“Soy amigo muy cercano del hijo de Pablo Escobar y me dijo algo un día que a mí nunca se me olvidará. Me dijo que su padre le enseñó al mundo cómo no hacer las cosas bien. Dijo que él arruinó toda la generación”, aseguró el cantante, añadiendo que, por eso, desea mostrarle al mundo lo que en realidad es actualmente Medellín.