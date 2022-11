Shakira da noticias sobre la salud de su padre desde el hospital (VIDEO)

La intérprete de ‘Can’t Remember to Forget You’, pubnlicó un video en su cuenta de Instagram en donde le mostró a sus millones de fanáticos como se encarga de ayudar a su papá con su recuperación. En las imágenes podemos ver a Shakira ayudando a su padre con las rehabilitaciones, un gesto bastante tierno. Archivado como: Shakira noticias salud padre

El papá de la famosa cantante está viviendo difíciles momentos con su salud, sin embargo la artista de talla internacional no lo ha dejado de lado en ningún momento, y ha demostrado ser una gran hija. Es así como Shakira lo demostró en un reciente video en donde además, informó acerca de la salud de su padre.

En pleno Halloween, la artista de talla mundial no dudó en ir a cuidar a su padre al hospital, pues en las imágenes podemos verla como ayuda a su papá a recuperar poco a poco la movilidad de sus piernas, ella lo impulsa a seguir adelante, dándole palabras de apoyo

Shakira noticias salud padre: Los fans le demuestran un gran amor y apoyo a la cantante

Posteriormente, la cantante mientras celebra el logro de su padre, Shakira procede a besarle los pies como muestra de amor y de apoyo. Este gesto le pareció muy lindo a sus casi 80 millones de seguidores que tiene en Instagram. “Se me partió el corazón, pero muero de amor”, escribió una usuaria.

“La manera en que ama a su papito. Dios la bendiga grandemente”, “El hijo que honra a su padre y madre será bendecido”, “Te amo Shakira, qué lindo amor de hija”, “Así como tratas a tus padres, así es lo que eres , bendiciones para tu padre”, “Excelente hija”, “Eres una reina y mereces un rey, no un villano”. Algunas personas no desaprovecharon la oportunidad de tirarle a Piqué: “El diamante que dejo ir Piqué por recoger piedras”, “Madre ejemplar, hija ejemplar, artista ejemplar, mujer mas perfecta como no amarla”. Archivado como: Shakira noticias salud padre