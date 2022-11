Matan a balazos al rapero Takeoff en Houston.

Aseguran que era el primo de la cantante Cardi B.

Es momento en que la intérprete no se ha pronunciado ante la muerte de Takeoff.

Takeoff primo Cardi B. Takeoff, miembro del trío de rap Migos, murió baleado el martes por la madrugada afuera de una bolera en Houston, confirmó su representante. Tenía 28 años. Su nombre real era Kirsnick Khari Ball y era parte de Migos junto con Quavo y Offset, reseñó la agencia de AP. Ahora nuevos detalles entorno al artista han salido a la luz y Cardi B estaría involucrada.

Un representante del grupo que no estaba autorizado a hablar públicamente la confirmó la muerte a The Associated Press. La policía respondió poco después de las 2:30 a.m a reportes de un tiroteo en el 810 Billiards & Bowling en Houston, donde decenas de personas se habían congregado en un balcón afuera de la bolera, que está en el tercer piso, dijeron las autoridades.

Rapero Takeoff fue asesinado a tiros en Houston

Los agentes encontraron a un hombre muerto cuando llegaron a la escena. El personal de seguridad en el área escuchó los disparos, pero no vieron quién los hizo, dijo un portavoz policial. Otras dos personas resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas tras los impactos de bala.

Luego de confirmarse la tragedia que le arrebató la vida al cantante Takeoff, nuevos detalles que rondan al rapero han salido a la luz, pues han confirmado que aparentemente tendría un parentesco con la exitosa intérprete del género urbano Cardi B. Archivado como: Takeoff primo Cardi B.