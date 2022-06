Aseguran que Shakira ‘contrató’ detectives para seguir a Piqué

Pese a que ni Gerard Piqué ni Shakira han hablado públicamente de su separación, más allá del anuncio oficial, los rumores en torno a su ruptura están a la orden del día. El más reciente e impactante de todos, sería que la cantante supuestamente contrató a un par de detectives para que confirmaran si su ex pareja le era infiel.

Por medio del Instagram de ‘Chamonic’ por donde también se dio a conocer esta información, la gente hizo varios comentarios al respecto, pues mucha gente piensa que la cantante decidió hacer eso para tener un tipo de ‘respaldo’: “El que busca encuentra”, “Pues lo hizo para tener pruebas, una demanda de divorcio o algo así. Sólo por las pruebas. No para quitarse la venda de los ojos”

Shakira continúa su vida ‘con normalidad’

De acuerdo con la fuente Tv Azteca, se dio a conocer a través de la prensa española, que el dúo de periodistas llamados ‘Mamarazzis’ lograron captar a Piqué recientemente bastante cariñoso con una joven adentro de su coche a altas horas de la noche. Pese a esto, la prensa no tiene las pruebas necesarias para sacar esta información más detalladamente.

Por su parte, Shakira intenta no perderse ni un solo momento de la vida de sus pequeños y, a pesar del revuelo mediático que se forma cada vez que sale de su casa, no renuncia a tareas tan sencillas como llevar a su hijo a sus actividades extraescolares. Con el pelo suelto, una camiseta y unas enormes gafas de sol, fue captada la artista mientras salía de la escuela de kárate de su hijo tranquila y respondiendo con una ligera sonrisa a los rumores sobre su mudanza a Miami, la cantante ha preferido no dar declaración alguna. Archivado como: Shakira contrató detectives para Piqué