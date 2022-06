Leyenda de Coronation Street muere a los 94 años de edad.

Luego de 9 meses dan a conocer la muerte del actor Ernst Walder.

El actor es recordado con amor por sus colegas.

Muere actor Ernst Walder. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula.

Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora el ámbito de la música se vuelve a vestir de luto, pues luego de 9 meses confirman el sensible fallecimiento del actor Ernst Walder. La causa de muerte no fue revelada.

Muere legendaria estrella de Coronation Street

De acuerdo con el portal del diario británico de The Sun, el famoso actor fue uno de los miembros originales del elenco de una exitosa telenovela transmitida por la cadena de ITV y apareció en los primeros episodios en 1960. Dentro del melodrama la legendaria estrella interpretó el papel de Ivan Cheveski.

Cabe señalar que el gran actor Ernst Walder falleció el pasado mes de septiembre, pero su muerte salió a la luz luego de que el ex escritor de ‘Corrie’ , Daran Little, decidiera rendirle homenaje mediante redes sociales a nueve meses de su partida. Fue con un emotivo mensaje que se dio a conocer el deceso de la gran estrella. Archivado como: Muere actor Ernst Walder.