El médico de Univisión revela cómo se encuentra tras contraer Covid-19

Revela las secuelas que le quedaron luego de haberse contagiado del virus.

El Dr. Juan Rivera comparte la solución a las secuelas que se enfrenta. Doctor Juan Rivera Covid. Fue el pasado 27 de mayo que a través de una videollamada, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, Dr Juan Rivera, reveló en el programa ‘Despierta América’ que dio positivo a coronavirus, por lo que las muestras de apoyo por parte de quienes lo siguen en redes no se hicieron esperar. Cabe recordar que el médico fue una de las primeras personalidades hispanas en recibir la vacuna contra el Covid-19, incluso no dudó en compartir todo lo que vivíó antes, durante y después de esta experiencia. Por desgracia, y a más de dos años de la pandemia contrajo el virus pero tal parece que ya se ha recuperado. El doctor Juan Rivera comparte su proceso ante contraer Covid Luego de pasar casi tres semanas de que el médico de origen puertorriqueño confirmara que había contraído Covid-19, decidió compartir un video en su cuenta oficial de Instagram para platicar un poco de cómo le ha ido luego de haber estado contagiado del virus que provocó la pandemia. El Dr. Juan Rivera es muy caracterizado por la cercanía que tiene con su público seguidor en sus redes sociales y siempre los mantiene al tanto de lo que llega a acontecer en su vida, desde los momentos más felices e importantes hasta los más complicados por los que ha pasado. Archivado como: Doctor Juan Rivera Covid.

Quién es el médico de Univisión comparte las secuelas que le quedaron tras Covid-19 En una grabación que compartió el pasado 14 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram, el médico de Univisión reveló cómo le ha ido después de haber contraído Covid-19, “Di negativo rápido, como en cuatro días ya tenía un PCR negativo, sin embargo, la verdad y algo que no había contado me quedé como con fatiga, cansancio que no se me iba”, comenzó argumentando el Dr. Juan Rivera. “Yo creo ya tengo un poquito más de tres semanas y fue ahora, este fin de semana que yo les puedo decir que puedo hacer ejercicio, todavía me canso más de lo normal pero puedo hacer ejercicio sin ningún problema significativo”, añadió el médico de origen puertorriqueño durante su video. Archivado como: Doctor Juan Rivera Covid.

“La verdad que a uno le da ansiedad” “Pero me agarró por sorpresa realmente la fatiga, el cansancio que me dio luego de Covid, no me lo esperaba. Y la verdad que a uno le da ansiedad porque uno dice ‘wow ¿será que me voy a quedar con esto?; ¿será que yo soy una de cada cinco personas que desarrolla long Covid?’ y te juega con la cabeza”. “Yo creo que eso como que te empeora realmente todos los síntomas, gracias a Dios ya siento que estoy saliendo, todavía no he hecho ejercicio cardiovascular… Así que ese cansancio, esa fatiga después de Covid es real”, añadió el doctor Juan Rivera, posteriormente reveló qué fue lo que él hizo para ayudarse a sí mismo. Archivado como: Doctor Juan Rivera Covid.

El Dr. Juan Rivera revela qué hizo para mejorar de poco en poquito “¿Qué hice para ayudarme? El café me ayudaba por las mañanas como para empezar a levantarme, tomé vitamina B12 lo cual también siento que me ayudó… Entonces traté de ir al gimnasio, varias veces que fui me sentí peor, seguía tratando como retando poco a poco al cuerpo hasta que estoy volviendo a la normalidad”. En la trayectoria final de su video el médico de Univisión aseguró sentir que ya va de salida tras haber contraído coronavirus, “Esa ha sido mi trayectoria con Covid, gracias a Dios siento como les decía que ya estamos saliendo de eso pero me ha tomado más de lo que esperaba”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Doctor Juan Rivera Covid.