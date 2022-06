"QUÉ FLOJERA BATALLAR CON UN PELADO ASÍ". Tras rumor de que se separó de su esposa, Eduin Caz se harta y 'encara' la verdad (FOTO)

“Las relaciones cuando a veces hay tropiezos, como el que hubo, pues ya no resultan ser iguales; por más que luchen, a veces no resultan y terminan. Eduin y Anahy sí finalizaron su relación”, comenzó diciendo el influencer y además publicó una fotografía de la pareja con un texto que llamó mucho la atención.

¿Nadie le cree que siga con su esposa?

A la aclaración de Eduin Caz le siguieron muchos comentarios en el Instagram de ‘Escándalo’, donde se tomó captura de su mensaje al público: “Dice que no tiene una amante, tiene un chin…”, “Si esto fuese verdad me encantaría que Anahí se respetara y se quisiera! Porque de nada sirve que te traten como reina si no mereces el respeto de tu pareja”, “Se volvieron a seguir”.

Más comentarios aparecieron contra Eduin Caz: “Como que se tardó mucho para desmentir no? Será que ya lo perdonó la mujer”, “Que más le queda decir, ya me los imagino a él y a la esposa cuando vieron que donde quiera salió la nota de que se dejaron han de haber hablado y decir que no pasa nada que están juntos pero cuando el río suena es por algo este hombre se ve bien canijo y pobre de la mujer que le aguanta pero cada quien sabe sus problemas”, “Necesita publicidad no ha llenado los eventos y que más que hacer show”, “A este pobre ya se le subió mucho”, “Que flojera batallar con un pelado así, a la primera que se vaya a chin9ar a su madre y que la otra le aguante la siguiente”, sentenció la gente.