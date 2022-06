Esta información pos supuesto no pasó desapercibida por Niurka que atacó con esto a los conductores de las galas de La Casa De Los Famosos que se transmiten de lunes a viernes a las 7:00 pm por el canal de Telemundo. Tanto Sandarti como Jimena trataron de pedirle a la madre de Emilio Osorio y Romina Marcos que se calmara.

De acuerdo con People en Español, Martha Figueroa encendió una nueva polémica al comentar en su programa Con permiso que había visto recientemente a Salvador Zerboni. “¿Zerboni todavía está en la casa? Atención, si no me falla la vista, ayer vi a Zerboni en Televisa San Ángel”, dijo la periodista.

La controversias giran alrededor del reality desde hace tiempo, pues los concursantes parecen que cada día tienen más problemas entre ellos y no piensan arreglarlos. Lo último que ha pasado fue que Niurka fue eliminada y esto desató que la vedette despotricara contra toda la producción.

¿Que dijo Niurka de Salvador Zerboni?

Héctor Sandarti y Jimena Gallego le dieron la bienvenida a ‘Mamá Niu’ con mucha calidez, sin embargo, ella sigue insistiendo en que estaban en contra suya y los acusa de haber armado una supuesta campaña negra en su contra: “No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá”, dijo Niurka para marcar su raya.

Fiel a su polémico estilo para hablar, la exesposa del productor Juan Osorio encaró a los conductores para preguntarles porqué quitan la transmisión en YouTube de La Casa de los Famosos tanto tiempo y los acusó de tener a sus artistas favoritos concursando: “No es veneno, pero mis bebés Niu me dicen pregúntales. Archivado de: Periodista vio Salvador Zerboni