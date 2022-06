Ana Araujo sigue siendo esposa de Pablo, pero han corrido rumores acerca de una supuesta separación, pues mucho se ha rumorado acerca de que ella se estuviera dando una nueva oportunidad en el amor con el ex futbolista español (naturalizado mexicano), Marc Crosas, quien salió a decir toda la verdad sobre este rumor.

Esposa de Pablo Lyle y Marc Crosas. El actor mexicano Pablo Lyle, fue acusado de homicidio involuntario tras un incidente automovilístico hace poco más de tres años. La esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, dio declaraciones recientemente acerca de la delicada situación que está afrontando, pues dijo no estársela pasando del todo bien.

Esposa de Pablo Lyle y Marc Crosas: Ana Araujo rompe el silencio y aclara dudas

“Como estoy soltero piensan que estoy en busca de alguien”. Marc Crosas de igual forma se limitó a hablar sobre la situación que está afrontando Pablo Lyle y Ana Araujo actualmente. “Se que es una situación muy complicada para ellos como familia, se lo mismo que puedo leer en redes sociales”. Y es que hace unos días, la esposa del actor mexicano habló por primera vez sobre la situación que está viviendo tanto ella como sus hijos, pero se negó a hablar de su vida sentimental con el actor, lo cual levantó sospechas.

“Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el país y en el mundo; te quedas como cabeza de familia y no te queda de otra más que ‘chambearle’”, dijo la esposa de Lyle según El Universal. “Me han abierto muchas fuertes, la gente me ha ayudado muchísimo a trabajar en diferentes cosas; sin duda, seguiremos esperando”, dijo. Por su parte, luego de especulaciones que se habían hecho sobre una supuesta separación, Ana Araujo no aclaró cual era la situación sentimental que está viviendo, solo se limitó a decir; “Lo hablé en mi podcast, ahí lo pueden escuchar”. dijo la esposa del actor. Archivado como: Esposa de Pablo Lyle y Marc Crosas