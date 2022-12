Rosie y Juan Rivera lanzan sencillo

¡RECUERDAN A SU HERMANA A DIEZ AÑOS DE SU MUERTE! Rosie Rivera hace su debut como cantante con el sencillo “Déjame el instructivo” de la mano de su hermano Juan Rivera, con el cual recuerdan con cariño a su hermana, la diva de la banda.

En el video musical del sencillo, podemos ver a los hermanos Rivera interpretar con gran sentimiento la canción, a la vez que vemos fotografías de Jenni y su familia, así como cartas que Rosie toma en sus manos mientras las lágrimas invaden su rostro por el recuerdo de su hermana.

Rosie Rivera y su relación con Jenni

Rosie también fue parte de la tercera temporada del reality “I Love Jenni” en el momento que vivía en la casa de la diva de la banda junto a su familia, llevándola un año después a ser parte de las primeras dos temporadas de “Rica, Famosa, Latina”.

Los reality shows no son lo único que aparece en la lista de logros de personalidad televisiva, siendo que también cuenta con un libro de su autoría titulado “My Broken Pieces: Mending the Wounds From Sexual Abuse Through Faith, Family and Love”, donde habla sobre el abuso sexual que sufrió.