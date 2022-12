Hace apenas unos días, un par de publicaciones tomó por sorpresa a los internautas. En una de ellas, se veía a Julián Gil darle un romántico beso a su novia, Valeria Marín, quien lucía un anillo de compromiso. En otro video, el actor argentino le dejó en claro que no se trataba de una broma su propuesta de matrimonio , si no que era algo muy en serio. Actualmente, los dos se encuentran en el Mundial de Qatar 2022.

No es la primera vez que la hermana de Julián Gil ‘ataca’ a Marjorie de Sousa

Antes de entrar en detalles con el reclamo que le hizo la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa por ir escotada a cantarle a la Virgen de Guadalupe, hay que resaltar que no es la primera vez que Patty Ramosco se le va con todo a su ex cuñada. Apenas el pasado 5 de octubre dijo lo siguiente para acompañar la imagen en la que la actriz argentina dice que ‘no piensa en tener otro hijo’.

“Y si… le toca pagar y pagar para bajar videos y comentarios… tal vez crea que esta inversión hará posible que un día mi sobrino no lo vea, pero es bueno recordarle a la ‘señora’ que tengo absolutamente todo salvado para él… en su diario! #elverdaderodiariodematiasgil entrevistas, videos, textos, audios de abogaducha, audios enviados… amenazas, documentos etc etc etc todito! y por supuesto todos absolutamente todos y cada uno de los comentarios de la gente…”.