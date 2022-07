La mujer, de 73 años, fue encontrada sin vida en su residencia y poco después, el servicio de emergencia declaró la encontraron inconsciente. Aunque los detalles de su muerte no fueron revelados por la familia Trump, un amigo cercano a Ivana Trump dio a conocer cómo se encontraba la empresaria y socialité, antes de fallecer.

El expresidente de los Estados Unidos, señaló que se encontraba triste de dar a conocer la lamentable noticia, aunque no dio a conocer la causa de muerte. Poco después, los servicios de emergencia declararon que la encontraron inconsciente en su apartamento de Nueva York; ahora, un amigo cercano a Ivana reveló nuevos detalles que podrían esclarecer su muerte.

“Ivana Trump estaba en tan mal estado físico con su cadera desde hace dos semanas, que ni siquiera pudo salir de su casa para un viaje a los Hamptons”, declaró el amigo de Ivana Trump para el New York Post. La muerte de la socialité, se explicó como “un paro cardiaco” en los primeros reportes de medios locales, pero con este nuevo testimonio, podría cambiar el panorama del estado de salud de la socialité.

En una reciente entrevista para New York Post, el amigo cercano a Ivana Trump confesó que se encontraba bastante enferma y antes de fallecer, llevaba dos semanas sin poder salir de casa. El hombre declaró que su amiga estaba delicada debido a que tenía constantes molestias con su cadera y por esa razón, prefería quedarse en su residencia de Nueva York y evitar los viajes a los Hampton.

¿Ya había dado avisos?

Zach Erdem, amigo cercano a la socialité, declaró que Ivana le confesó que tenía problemas con su cadera, que le impedían caminar con soltura y hacer viajes, aunque fueran pequeños. Declaró, que desde hace dos semanas quedó de asistir al restaurante de moda, ubicada en Southampton, pero desafortunadamente se sentía mal y no logró hacer esa visita.

“Algo le pasaba en la cadera, no podía caminar. Ella iba a venir hace dos semanas, pero se sentía mal … Ella dijo que no se sentía bien”, confesó Zach Erdem, propietario del punto de moda 75 Main de Southampton al New York Post, en entrevista que otorgó este viernes. El propietario se identificó como un amigo cercano de Ivana.