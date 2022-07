Revelan cómo encontraron a Ivana

Dos personas al tanto del tema dijeron a The Associated Press que la policía investiga si Ivana Trump cayó por las escaleras y creen que su muerte fue accidental. Fue encontrada inconsciente cerca de una escalera de la casa, dijeron las personas, quienes no podían discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. La oficina del médico forense determinará la causa oficial de su muerte.

“Ha sido un día muy triste, un día muy triste”, señaló Eric Trump al salir de la casa de su madre cerca de Central Park. En un comunicado, él y sus hermanos señalaron que era “una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una deportista de clase mundial, una belleza radiante, y una madre y amiga cariñosa”. Ivana Trump “huyó del comunismo y adoptó a este país”, añade el comunicado. “Enseñó a sus hijos sobre valor y fuerza, compasión y determinación”.