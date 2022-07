Elena Jiménez ofrece entrevista al programa La mesa caliente

Mujer del supuesto trío con Chiquis revela lo inesperado a casi 10 años de la muerte de Jenni Rivera

La reconocida joyera recuerda las últimas vacaciones que pasó junto a la cantante y sus hijos

¿Qué dijo? Horas antes de lo que hubiera sido el cumpleaños número 53 de Jenni Rivera, la reconocida joyera Elena Jiménez, mujer del supuesto trío con Chiquis y Esteban Loaiza, ofreció entrevista donde reveló lo inesperado de la cantante, quien murió de forma trágica el 9 de diciembre de 2012 en Monterrey, Nuevo León, en México.

Fue en una charla que tuvo con el programa La mesa caliente donde Elena recordó también las últimas vacaciones que pasó junto a La Diva de la Banda y sus hijos. Según Laura Lucio, biógrafa de Jenni, ésta se enojó porque descubrió que quien consideraba su amiga tenía en su celular fotografías de Chiquis sin ropa.

¿Elena Jiménez contó por fin lo que hizo enojar a Jenni Rivera?

Desde Mazatlán, Sinaloa, en México, Elena Jiménez le dijo a Myrka Dellanos que ella y Jenni Rivera hicieron un pacto, el cual consistía en que no trabajaran en los cumpleaños de cada una para poder celebrar: “Tengo una casa en la playa de Mazatlán y por eso vengo a lugares que me traen recuerdos especiales donde me da mucha nostalgia”.

La mujer del supuesto trío con Chiquis y Esteban Loaiza reconoció que, a pesar de lo doloroso que significa la muerte de La Diva de la Banda, trata de disfrutar sus recuerdos en los lugares que visitaron juntas y donde tuvieron experiencias muy bonitas. Aún habría más por decir…