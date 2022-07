La ex primera dama expresó a una entrevista de ABC lo siguiente; “Y no quiero causar ningún tipo de celos o algo así, porque básicamente soy la primera esposa de Trump. ¿Está bien? Soy la primera dama”. Ivana hizo estos comentarios mientras se encontraba en una gira de prensa para promocionar sus memorias, Raising Trump. Archivado como: Relación Melania Trump e Ivana

Relación Melania Trump e Ivana: “Solo busca atención”

Un portavoz de Melania criticó a Ivana después de la entrevista y dijo que la primera dama de la Casa Blanca “planea usar su título y función para ayudar a los niños, no para vender libros”. “Claramente no hay sustancia en esta declaración de un ex. Desafortunadamente, solo busca atención y ruido, es egoísta”, informó The Sun. Mientras Melania dijo que estaba “honrada” por su papel como Primera Dama, Ivana replicó: “Odiaría a Washington”. “Creo que para ella estar en Washington debe ser terrible”, dijo Ivana. “Es mejor ella que yo”.

Ivana Zelníčková se casó con Donald Trump en 1977 y la pareja se divorció en 1992. Su matrimonio problemático y su divorcio se convirtieron en tema de interés público mundial después de que se hizo público el asunto de Trump con Marla Maples, y su separación finalizó en 1992.