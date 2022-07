Confirman la muerte de Ivana Trump

El expresidente de los EEUU, Donald Trump confirmó su muerte con desgarrador mensaje

Su hijo la despide con mensaje en redes

Mensaje Donald Trump hijo. En pleno jueves 14 de julio, se ha dado a conocer la sensible muerte de la ex esposa del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Ivana. La noticia fue dada a conocer por el mismo ex mandatario quien utilizó sus redes sociales para confirmar la tragedia.

De acuerdo con el comunicado que compartió el republicano en su cuenta de Twitter, Ivana Trump perdió la vida a la edad de 73 años. Fue una llamada de emergencia que recibieron las autoridades en Manhattan, quienes acudieron al apartamento donde se encontraba la ex esposa de Donald.

Mensaje de Donald Trump y su hijo tras la muerte de Ivana

Fue alrededor del mediodía de este jueves, cuando los agentes llegaron al Upper East Side, después de recibir una llamada al 911 sobre una persona con paro cardíaco. Inmediatamente, Ivanna fue declara muerta y las autoridades mencionaron que probablemente falleció de causas naturales, según The Sun.

Cabe recordar que Ivana se casó con Trump en 1977 y se convirtió instantáneamente en una figura sensacionalista en la sociedad de Nueva York durante los años 80. Durante su matrimonio, ocupó un puesto de alto nivel en la Organización Trump como vicepresidenta de diseño de interiores, directora ejecutiva y presidenta del casino resort Trump’s Castle y gerente del Hotel Plaza.