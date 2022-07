Jessica Carrillo ¿sale de ‘Al Rojo Vivo’?

Myrka Dellanos sustituye a la rubia en el programa de Telemundo

La conductora ¿se despide con un mensaje devastada?

Jessica Carrillo se va de ‘Al Rojo Vivo’ y ella misma lo confirma en un video donde luce demacrada y devastada, incluso da la razón porque no estuvo en la emisión más reciente y en su lugar quedó Myrka Dellanos ¿será que las últimas semanas de el show de Telemundo se acercan y en su lugar entrará Laura Bozzo?

Mucho se ha comentado de ‘Al Rojo Vivo’ y los cambios abruptos que hubo después de que María Celeste Arrarás fuera corrida de la empresa y en su lugar entrara Rebekah Smyth sin dar el ancho, para después darle el espacio a Jessica Carrillo quien se ha hecho cargo desde entonces ¿pero todo terminará?

Al Rojo Vivo ¿tiene sus horas contadas?

Aparentemente la audiencia del programa de Telemundo ha sido inconstante y hace unos días en Chisme No Like aseguraron que estaría a punto de salir del aire por la respuesta del público, pues aparentemente los números de audiencia no levantan y en su lugar se habla de que Laura Bozzo tendría un programa como los que acostumbra, de ahí, su supuesto pacto para ganar ‘La Casa de los Famosos 2’.

No hay nada confirmado de lo anterior, pero este jueves, Jessica Carrillo aparece devastada en la cuenta de Instagram de ‘Al Rojo Vivo’ y en la propia, para dar una noticia que dejó helados a muchos y adivinando si Myrka Dellanos será la gran titular del show de Telemundo dentro de muy poco tiempo.