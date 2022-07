Los inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE-5) son más conocidos por uno de sus nombres comerciales: Cialis. “La presencia de tadalafilo en los productos de la secuencia de lanzamiento hace que estos productos sean medicamentos no aprobados para los que no se ha establecido la seguridad y la eficacia y, por lo tanto, están sujetos a retiro”, agregó la agencia. Archivado como: ordenan recall de Launch Sequence y Euphoria.

El tadalafilo es un fármaco indicado para la disfunción eréctil, sin embargo, no figura entre los componentes de los dos complementos con lo cual ambas cápsulas se convierten en un medicamento no aprobado cuya seguridad y eficacia no han sido probadas, reseñó BGR .

Advierten peligrosos efectos adversos no deseados

Adicionalmente, el fármaco no revelado puede tener efectos secundarios no deseados graves al interactuar con otros medicamentos. “La consecuencia potencialmente adversa para la salud más crítica del consumo no intencional de un producto contaminado con tadalafilo no declarado es la hipotensión grave y potencialmente mortal relacionada con las interacciones farmacológicas con nitroglicerina o inhibidores de la guanilato ciclasa”, resaltó la FDA.

“La hipotensión profunda puede provocar un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o la muerte”, agregó la FDA. Asimismo, quienes consuman alguna de estas cápsulas corren el riesgo de sufrir un ataque al corazón, un derrame cerebral e incluso la muerte. Sin embargo, hasta el momento Loud Muscle Science no ha recibido ningún informe de efectos adversos relacionados con este recall. Archivado como: ordenan recall de Launch Sequence y Euphoria.