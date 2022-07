El color de la orina, en este caso transparente, podría tener graves repercusiones en tu cuerpo. Esto es porque, cuando bebes agua en exceso, además de dar muchas vueltas al baño, liberarás grandes cantidades de electrolitos y podrías sentir cambios en tu salud. ¡Ojo! Si notas que tu orina es transparente y no consideras que tu consumo de agua es excesivo, es recomendable acudir al médico para descartar enfermedades como la diabetes.

La orina transparente no es necesariamente mala; sin embargo, es un indicador de que podrías estar excediéndote en el consumo de agua. Aunque podrías pensar que beber mucha agua es beneficioso para tu organismo, esto no siempre es así, y por eso, los especialistas en salud renal recomiendan beber aproximadamente 64 onzas de este líquido vital al día.

Una manera de evitar las enfermedades renales es observando detenidamente el color de la orina, ya que este puede ser un indicador de que la salud renal de una persona se encuentra en riesgo o, bien, de que existe una enfermedad que probablemente no ha sido detectada: ¡Conoce cuáles son los colores que debes detectar en tu orina!

Si tu orina es amarilla, pero en un tono más oscuro, es señal de que tu cuerpo necesita una mayor hidratación, ya sea porque no tienes el hábito de beber agua de forma regular o porque has pasado varias horas en el sol o practicando deportes, ocasionando una sudoración excesiva.

La razón por la que es recomendable acudir al médico cuando notas que tu orina es color miel o café, es porque podrías estar atravesando por una enfermedad hepática o por un trastorno relacionado con el sistema nervioso. Si tu orina no es más clara después de beber agua, lo mejor será agendar una revisión médica de urgencia.

Orina rosa

Si notas que el color de tu orina es rosa, ¡no te asustes! Primero, verifica que los alimentos, bebidas o medicamentos que hayas consumido recientemente no sean los causantes de esta tonalidad. Una vez que los hayas retirado de tu dieta o que verifiques que estos no tienen nada qué ver con el color de tu orina, entonces agenda una cita con el médico, ya que este color en la orina es una señal de que el organismo no está funcionando adecuadamente.

El color rosa o rojo en la orina es un potencial indicador de que puede haber rastros de sangre en ella, y que esto podría deberse a diversas afecciones como: cálculos renales, infección en la orina, problemas en la próstata, e incluso cáncer de riñón o de vejiga.