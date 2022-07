Sin embargo, las poblaciones vulnerables e inmunocomprometidas pueden ser más susceptibles a la infección. La agencia indicó que hasta la fecha no se han reportado enfermedades o quejas relacionadas con estos productos e instó a los compradores a no consumir los productos retirados.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la lista de productos retirados no incluye productos destinados a bebés (es decir, menores de un año).

El análisis preliminar de la causa raíz muestra que los productos afectados no cumplían con las especificaciones comerciales de esterilidad. Los productos se envasan en varios formatos bajo muchas marcas diferentes.

Ordenan recall de chocolates en EEUU

Un nuevo retiro fue ordenado en Estados Unidos luego de que un error de fabricación en la planta de chocolates Wilbur llevó a que las almendras de chocolate con leche se empaquetaran en bolsas de arándanos con chocolate con leche, reseñó BGR.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), Wilbur’s of Maine Chocolate Confections of Freeport, Maine, está retirando su paquete de 8 oz de arándanos cubiertos de chocolate con leche porque pueden contener almendras cubiertas de chocolate no declaradas. Archivado como: recall de bebidas en EEUU.