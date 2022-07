De igual forma, la FDA indicó que si todavía tiene paquetes de Spring Mix en casa, no deben consumirlos y por el contrario deben desecharlos inmediatamente o devolverlos al lugar donde fueron comprados para obtener un reembolso. Archivado como: recall ensalada Dole.

Recall tras recall en EEUU

Por otro lado, un nuevo retiro fue ordenado en Estados Unidos luego de que un error de fabricación en la planta de chocolates Wilbur llevó a que las almendras de chocolate con leche se empaquetaran en bolsas de arándanos con chocolate con leche, reseñó BGR.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), Wilbur’s of Maine Chocolate Confections of Freeport, Maine, está retirando su paquete de 8 oz de arándanos cubiertos de chocolate con leche porque pueden contener almendras cubiertas de chocolate no declaradas. Archivado como: recall ensalada Dole.