Ordenan recall de chocolates potencialmente peligrosos en Estados Unidos

El retiro fue anunciado luego de que un error en la fabricación de los dulces

Los chocolates podrían contener almendras cubiertas de chocolate no declaradas

Un nuevo retiro fue ordenado en Estados Unidos luego de que un error de fabricación en la planta de chocolates Wilbur llevó a que las almendras de chocolate con leche se empaquetaran en bolsas de arándanos con chocolate con leche, reseñó BGR.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), Wilbur’s of Maine Chocolate Confections of Freeport, Maine, está retirando su paquete de 8 oz de arándanos cubiertos de chocolate con leche porque pueden contener almendras cubiertas de chocolate no declaradas.

Ordenan recall de chocolates en EEUU

“El retiro se inició después de que un cliente descubriera almendras cubiertas de chocolate en un paquete de arándanos cubiertos de chocolate con leche”, indicó la FDA quien además resaltó que el envase de arándanos no revela la presencia de almendras.

Como resultado, las personas que son alérgicas a las almendras podrían haber comprado el producto sin saberlo, si estas personas consumen los chocolates del lote retirado corren el riesgo de desarrollar reacciones alérgicas que pueden ser mortales en muchos casos.