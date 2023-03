Te compartimos razones para pensar dos veces las cosas antes de engañar a tu ser querido

Es importante que consideres esto, pues una vez hecho esto no hay vuelta atrás

Las consecuencias de esto podrían ser irreparables

Estamos de acuerdo en que la chispa de la pasión puede desaparecer hasta de los mejores matrimonios. Ya sea por el estrés que producen el trabajo y las finanzas, criar uno o dos niños o simplemente el paso del tiempo y la rutina, la monogamia puede volverse algo que te haga pensar en engañar ya que podría ser un tanto aburrida.

Así que, quizá se te ha pasado por la cabeza mirar a otras mujeres, y algo más. Flirteas un poco con la chica de la tienda, te haces amigo con esa mamá tan linda de un compañero de fútbol de tu hijo. No has sido infiel a tu esposa, pero, para ser honestos, lo estás deseando. Antes de que des ese paso, aquí tienes algunas de las mejores razones para que no lo hagas.

Votos matrimoniales con tu esposa

¿recuerdas aquello de “hasta que la muerte nos separe” y “prometo serte fiel…”?

Tus hijos es una buena razón para no engañar a tu esposa

te odiarán por traicionar a su madre y romper el hogar. Vivirán con ella y su nuevo esposo, al que llamarán “papá” y no te necesitarán para nada excepto para pedirte dinero.