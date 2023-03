¿Cuál es el favorito del año?

Ya hay un juego que nadie quiere

Aún faltan muchos por estrenarse 2023 se presenta como un año cargado de juegos (¡o juegazos!) para Switch, PlayStation, Xbox y PC. Da igual que nos leas recién iniciado el año, en tus vacaciones de Semana Santa, al calorcito del verano o cuando se acerque la Navidad: estos doce meses están repletos de títulos que competirán por tu atención… y por tus ahorros. Este se presenta también como un gran año para los videojuegos en el cine y la televisión. Después del estreno por todo lo alto de la serie de HBO Max The last of us, adaptación del emblemático juego de Naughty Dog, y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Lo mejor del 2023 En marzo se estrenará Tetris, un drama protagonizado por Taron Egerton, centrado en la batalla legal para obtener los derechos de uno de los videojuegos más clásicos de la historia. Ya se había anticipado que este año estaría lleno de este tipo de adaptaciones en la pantalla grande. Y más tarde llegarán la película de animación de Super Mario Bros protagonizada por Chris Pratt y la adaptación del clásico videojuego de carreras Gran Turismo con David Harbour y Orlando Bloom. El Universo Cinematográfico de los videojuegos esta comenzando.

Más sorpresas para este año Son fechas de lanzamiento confirmadas para juegos de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Los días indicados corresponden a fechas occidentales, ya sean americanas, europeas o mundiales. Estos son algunos de los juegos que saldrán este mes: Hot Wheels: Rift Rally (PS4, PS5, dispositivos iOS) – 14 de marzo, WWE 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 14 de marzo, Valheim (Xbox One, Xbox Series X/S) – 14 de marzo, Wolcen: Lords of Mayhem (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 15 de marzo.

mejores peores videojuegos 2023: Los que ya se jugaron Hogwarts Legacy (PC, PS5, Xbox Series X/S), Cities: Skylines Remastered (PS5, Xbox Series X/S), Like a Dragon: Ishin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) y Catan: Console Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S). Son algunos de los videojuegos que ya se han estrenado y en que consolas pueden encontrarse. Los fanáticos de hueso colorado nunca pierden las oportunidades para obtener sus juegos favoritos y poder disfrutar de ellos. ARCHIVADO DE: mejores peores videojuegos 2023

mejores peores videojuegos 2023: Los Gamers De acuerdo con Obicex, la palabra gamer hace referencia a la persona que juega a videojuegos. Aunque este abanico sería muy amplio, no todas las personas que juegan de manera habitual son consideradas gamer. En este caso, nos referimos a gamer como personas que se dedican profesionalmente a jugar a videojuegos y, por lo tanto, cobran por ello. Los gamer son personas que juegan diferentes tipos de videojuegos o pueden especializarse en uno concreto, suelen formar parte de equipos profesionales de videojuegos e ir a competiciones y eventos relacionados con los videojuegos. ARCHIVADO DE: mejores peores videojuegos 2023