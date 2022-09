Tras al triunfo el actor reveló cómo se siente: “Feliz, contento, en paz, traigo una emoción, no dormí toda la noche, traigo ojeras, pero muy contento. Mira para serte bien honesto yo nunca traje una mentalidad de voy a ganar, para mí nunca si ganas, siento que ganas por otros lados y aunque se escuche meloso, el ganar no lo es todo en la vida”.

Top Chef Lambda García: ¿TUVO VENTAJA SOBRE SUS COMPETIDORES?

El actor ya tenía conocimientos sobre cocina por lo que se le preguntó si eso pudo ser una ventaja sobre sus demás compañeros, a lo que contestó: “Qué bueno, eso es lo más lindo que me llevo de aquí. No es que haya una ventaja o no, simplemente yo viví toda mi vida viendo cómo se cocinaban las cosas, de eso a que yo las hiciera era una cosa muy diferente”.

Y agregó: “Yo en mi vida me había metido a preparar algo en la cocina porque nunca tuve necesidad, porque no me gustaba, por mil cosas, sí hay un poquito de teoría, pero es muy diferente saberla a ponerla en práctica, y hay diez mil quinientas más preparaciones, en mi vida había hecho un arroz… Me dio una ventaja, no pero sí me ayudó un poquito a entender mejor”. Archivado como: Top Chef Lambda García