Lizbeth Rodríguez aparece sin ropa y enseñando sus atributos (VIDEO)

La conductora de ‘Exponiendo infieles’ se deja ver sin nada de ropa

Lizbeth Rodríguez aumenta la temperatura en paños menores

Celia Lora protagoniza escandalosas fotos con Rodríguez

Lizbeth Rodríguez sin ropa. La conductora mexicana Lizbeth Rodríguez, apareció envuelta en polémica nuevamente por algo no muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. La exconductora de Badabun, volvió a aparecer ahora no con poca ropa, si no con nada, motivo por el cual sus fans están vueltos locos.

Lizbeth es conocida por estar metida en controversias debido a sus comprometedoras fotografías, problemas con famosos, pleitos y aparecer en paños menores. Pero ahora la conductora de 28 años se lució y cumplió los caprichos de sus fanáticos.

Lizbeth Rodríguez sin ropa: ¡APARECE SIN NADA DE ROPA!

La conductora de ‘Exponiendo infieles’, se dejó ver sin blusa y sin brasier en una historia que publicó recientemente en su cuenta de Instagram con más de 11 millones de seguidores, y para gusto de muchos, fue un video de unos cuántos segundos en donde dejó ver todo.

Obviamente la conductora no podía dejarse ver sin nada por completo, pues con una mano se tapó, sin embargo la gente ha estado vuelta loca tras algunos videos que se han filtrado de la mexicana con poca ropa, así es como nuevamente Lizbeth se vuelve a meter a la boca del lobo. Archivado como: Lizbeth Rodríguez sin ropa