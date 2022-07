¿Quién es Vieira Vidente? De acuerdo con información que se comparte en su página oficial, Vieira, nacida en Caracas, Venezuela , es una “vidente que ha ejercido el don que Dios le dio ayudando a las personas que lo necesitan”. En su trayectoria, ha hecho predicciones que en muchos casos han evitado que sucedan desgracias, muertes y muchas cosas no deseables.

Rosalía Buaún, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM A.C.), le otorgó a Vieira Vidente el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional por parte de esta asociación. Es considerada una de las mejores clarividentes a nivel mundial, pero eso no es todo…

También ha hablado de Joe Biden

En un día histórico, el 20 de enero de 2021 Joe Biden tomó protesta como el 46° presidente de los Estados Unidos, pero desde tiempo atrás, Vieira Vidente le ‘echó’ el ojo y no tiene las mejores noticias: “Honestamente, yo ya había dicho que si él llegaba a la presidencia, yo no lo veo que vaya a durar 8 años y ojalá que dure los 4, porque yo lo veo muy cansado, lo veo un hombre enfermo de salud”.

Por si fuera poco, la psíquica aseguró que el mandatario de EEUU no va a cumplir con todas las promesas que hizo en campaña: “Yo siempre lo he dicho, que prometen y prometen y no cumplen nada. Lo que sí veo es que Joe Biden va a querer hacer una ley nueva, como un cambio, yo espero que sea para bien y que los republicanos lo apoyen, es algo nuevo para los hispanos y veo que va a quitar otras cosas” (Archivado como: ¿Quién es Vieira Vidente?)