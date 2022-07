Ahora, en su cuenta de Instagram , la ex de Nodal ha elevado la temperatura debido a una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram. La protagonista de la telenovela infantil “Complices al Rescate”, aparece con lencería de infarto al estilo de las conejitas Playboy.

En las últimas semanas, Belinda ha estado bastante ocupada, ya sea promocionando su thriller en Netflix, “Bienvenidos al Edén” o los nuevos sencillos y colaboraciones que estrenó con los artistas españoles Lérica (No estamos tan locos), Ana Mena (Las 12) y Omar Montes (Si tú me llamas), de acuerdo con El Universal .

¿La pueden censurar?

El look es rematado por un antifaz de conejita completamente negro y con velo, lo que potencia el aura chic de misterio que hasta el momento ha generado más de 300 mil reacciones y comentarios hacia la actriz que van desde que luce como “potra” hasta reafirmando su posición como “la patrona del pop”.

Esta prenda es considerada como ropa interior y si bien luce genial así, su estilo se adapta a cualquier outfit, complementando cualquier look de manera perfecta. Si bien aparecieron a mitad del siglo XX, su explosión en la moda se dio apenas hace una década y a partir de entonces es un must have en el armario de cualquier amante de la moda. Archivado como: Belinda conejita Playboy