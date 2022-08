¿Quién es Fernando Colunga? Aquí todos los detalles (FOTOS)

Habla sobre sus preferencias sexuales

Fernando tuvo una charla para el programa ‘Noche de Luz’ y dicho episodio circula mediante la plataforma de YouTube. En dicha entrevista el galán de telenovelas reveló que “no tiene un carácter fácil” y dio detalles para aclarar de una vez por todas los rumores que se levantaron hacía su persona.

“No le temo al matrimonio, es un compromiso grande y eso es lo complicado de todo, pero también soy una gente que no tiene un carácter fácil”, afirmó Fernando Colunga durante la charla que mantuvo con Luz García. “Yo no lo hablo no porque tenga que mantener algún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad”, expresó. Archivado como: Quién es Fernando Colunga