¿Fernando Colunga es gay? El día que por fin habló de su sexualidad

"No le temo al matrimonio, es un compromiso grande y eso es lo complicado de todo, pero también soy una gente que no tiene un carácter fácil", afirmó Fernando Colunga durante la charla que mantuvo con Luz García. "Yo no lo hablo no porque tenga que mantener algún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad".

Fernando Colunga afirmó que prefiere mantener su vida personal lejos de los reflectores pero también dejó en claro que no es de las personas que le temen al matrimonio pero en ese entonces dijo que ese gran compromiso no se encontraba dentro de sus planes de su vida.

Fernando Colunga dejó en claro que no es gay

“No me hace ni más ni menos actor, yo he tenido problemas justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho ‘No me has contado de tu relación de aquí en adelante te voy a sabotear todo el trabajo que tú haces’ y lo que consiguieron con eso conmigo fue que dijera ‘en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione”, añadió el querido actor de telenovelas.

"Saben que yo no hablo de mi vida privada… Yo no puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, en mi mundo no existe", añadió Fernando Colunga en aquel entonces cuando mantuvo una charla con la periodista Luz García aclarando su orientación sexual.