"SE VA A AHOGAR EN SU PROPIO VENENO". Daniella Navarro vuelve a atacar a Ivonne Montero y la gente se enoja: "Más que maleducada". (VIDEO)

En unas recientes entrevistas, Ivonne Montero comentó que recibió el inesperado texto en su cuenta de Instagram pero que no vio la necesidad de responderle puesto que el daño ya estaba hecho y además no le pareció sincera la disculpa de Daniella Navarro quien en repetidas ocasiones hasta se metió con la hija de la mexicana.

Aunque el programa de reunión fue grabado el mismo día de la final de ‘La Casa de los Famosos 2’, este domingo se transmitió al aire y esta vez en un corte comercial, Daniella Navarro mandó fuertes mensajes contra Ivonne Montero, a quien supuestamente le había pedido una disculpa por Instagram, que no recibió respuesta por parte de la mexicana.

“El premio sería a la persona más mentirosa y manipuladora de la casa y tengo un empate, entre Ivonne y Salvador”, comentó la venezolana sentada junto a su ‘pareja’ Nacho Casano quien hizo cara de lamentar las palabras que salían de la boca de la venezolana, sin embargo eso no fue todo lo que despotricó la amiga de Laura Bozzo.

“Oye no con todos, yo estuve con Eduardo y con Nacho, y con Salvador quisieron pero no se dio nada, en cambio, Ivonne se dio besos con Nacho, Lewis y también quiso tener algo con Eduardo”, comentó Daniella Navarro de manera desatinada mostrando su aún coraje porque la mexicana resultó ser la gran ganadora del reality show.

Cuando se le cuestionó a Luis Caballero ‘El Potro’, qué otro premio debió otorgarse en ‘La Casa de los Famosos 2’, el ex participante de ‘Acapulco Shore’, manifestó que el o la que estuvo con todos y dijo dárselo a Daniella Navarro pero provocó el enojo de la venezolana quien lo escuchó y reviró para irse de nuevo contra Ivonne Montero:

Se gana el odio de la gente por su actitud

Ante los lamentables comentarios de Daniella Navarro sobre Ivonne Montero, en el Instagram de ‘Telemundo Realities’ donde se compartió el video, la gente comentó enojada: “Pero dobló las manitas, pidiendo disculpas a Ivonne”, “Daniella no supera a Ivonne”, “Sigue dolida la ridícula de Daniela”, “La que estuvo con todos jajajajaja”, “La Daniela se va a ahogar con su propio veneno”, “Pampers no sabe cómo limpiar su veneno”.

“Esa Daniela es más que maleducada”, “Daniela se describe sola”, “La Daniela corriente y vulgar #arepacaliente no disimula su ardor de que haya ganado IVONNE”, “Ay Daniella la categoría que propusiste la ganarías tu misma. Ya supera a Ivonne y a Zerboni”, “Esa Daniela super insoportable, basta no la muestren más”, “Daniela hablando de manipulación y no se incluyó”, “Ahí está pintada Daniela que señora tan problemática, pide disculpa a Ivonne pero sigue hablando mal de ella”, comentaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE DANIELLA NAVARRO HABLANDO SOBRE IVONNE MONTERO.