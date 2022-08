Se puede ver a la mujer de 28 años luchando mientras el monstruo la envuelve en un abrazo por detrás, asegurándose de que no pueda huir de él. Después de eso, la mujer es llevada a un costado de la carretera y las cámaras no pudieron obtener más imágenes del momento.

Demonio quiere raptar mujer: Había otra involucrada

Siguiendo con la información del medio The Sun. Las autoridades brasileñas confirmaron que habían arrestado a una madre de 35 años en relación con la supuesta violación. El nombre del sospechoso no fue revelado. No está claro si fue puesto bajo custodia o fue llevado a una cárcel local. EN VIDEO SE PUEDE VER EN LA PAGINA DE THE SUN

Tampoco se dio a conocer el nombre de la victima y no se sabe si se encuentra herida. Ni se ha informado si ya se encuentra sana y salva en su hogar, ni siquiera hay información de lo que pasó con la esposa del atacante. Aunque se espera que no se presente para defenderlo. ARCHIVADO DE: Demonio quiere raptar mujer