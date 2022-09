André Marín revela qué enfermedad es la que tiene

“Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien”, comenzó argumentando el comentarista mexicano para el canal de YouTube de Javier Alarcón.

“Pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”, continuó argumentando André Marín. Archivado como. Quién es André Marín.