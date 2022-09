“Ya tenemos la súper noticia… Ayer le hicieron unos estudios, un electrocardiograma que hacía falta y nos dieron la noticia de no es necesaria la cirugía en este momento, hay unos indicadores que se aproxima que era lo que nos temíamos pero le van a volver a hacer un estudio en noviembre”, señaló Ivonne Montero. Archivado como: Ivonne Montero salud hija.

“Vamos a ir viendo y aclarando el panorama pero Antonella está muy muy bien, ahorita se encuentra con los abuelitos, entonces vamos a empezar a ver el tema de su naricita para ver si estos resultados nos permiten, ya que no va la cirugía del corazón, pues hacer la de la naricita… Vamos a ver si se permite”, añadió la actriz mexicana.

Ivonne revela que continúan dentro del rango positivo para que su pequeñita siga sin esa prótesis

“En los niños, me explicaban ayer, se trata de retrasar lo más posible porque como es una prótesis obviamente no crece conforme al cuerpo de mi nena y pues va a llegar un momento en que en su crecimiento la valvulita, esta prótesis, va a quedar cortita, entonces en los niños procuran que sea lo más tarde posible para no tener que estar entrando continuamente al quirófano de acuerdo a su crecimiento porque son cirugías a corazón abierto”, añadió.

También aseguró que aún están "dentro del rango positivo para que Antonella siga sin esa prótesis". Los buenos mensajes para ambas no tardaron en aparecer por parte de sus seguidores, "Fue una hermosa sorpresa este", "Pura buena vibra", "Gracias a Dios", "Muchas bendiciones para ti y tu nena", "Que hermosa y felicidades por ese gran logro para la princesita", se puede leer.