Este medio compartió por medio de su cuenta de Instagram la trágica noticia: “Un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment se ha convertido en una estrella en el cielo y nos dejó. Fue un dulce y cálido amigo para todos. No podemos creer que no podremos ver al infinitamente brillante e inocente actor que siempre sonrió intensamente. Lo recordaremos por mucho tiempo, brilló maravillosamente con una pasión desbordada por la actuación”, se lee en el comunicado oficial. Archivado como: Quién era Lee Jihan

Quién era Lee Jihan: Sus proyectos en la televisión

Lee era un joven de 24 años que se dedicaba al mundo artístico, incursionó como actor y cantante de K-Pop. Fue partícipe de la segunda temporada del reality show “Produce 201”, indicó el portal UnoTV. Este show estaba dedicado a evaluar el desempeño de diversos empresarios, en donde Lee Ji Han era partícipe.

El actor fue elegido como parte del elenco de este famoso reality show, sin embargo, su participación no duró más de una temporada, pues fue uno de los expulsados. Pese a esto, Lee también fue parte de otros proyectos televisivos como “Today Was Another Nam Hyun Day”. Por medio del comunicado de la empresa con la que trabajaba Lee, han estado llegando miles de mensajes de condolencias por minuto. Archivado como: Quién era Lee Jihan