Actuando como toda una asesina serial en su papel de Chucky, Adamari López hace muecas y señales de amenaza a sus víctimas quienes no se repitieron a ver el video en el que la chaparrita querida por todos aparece lista para celebrar Halloween pero no sin antes saber que sería criticada y hasta burlada por el personaje que decidió recrear.

Adamari López desató burlas y críticas por su disfraz

En el video, los comentarios contra la conductora de Hoy Día no se hicieron esperar, desde haciendo alarde de su estatura, hasta de su actitud: “El tamaño lo tienes”, “Ese le quedó a la medida”, “No necesitabas el disfraz”, “Que falta de atención de esta”, “Nooo, se ve mucho mayor”, “Jajaja no hay mucha diferencia”, “No sé por que Ada ya no le luce lo que hace, no sé si es por que satura con tantas estupideces que sube, que no están acorde a su edad, o por que siempre le esta tirando al ex”.

Las críticas contra Adamari López no pararon y fueron subiendo de tono: “Éste personaje está inspirado en ella básicamente por eso le queda tan bien”, “Cuidado Toni que van para ti, pon cámara en tu casa”, “Si mija te pareces a Chucky apareces en todos lados”, “Me quede esperando el disfraz… pero se ve igualita”, “No necesitas esa peluca ya eres chucky”, manifestaron.