Mhoni Vidente sorprende una vez más a sus seguidores

La vidente más querida por los hispanos comparte sus predicciones para noviembre

Dice que será el mes de la rebelión

Luego de que compartiera con sus seguidores un poderoso ritual tanto para este día (31 de octubre) como para el próximo miércoles 2 (Día de Muertos en México), la psiquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el mes de noviembre, el cual dice que será el mes de la rebelión, ¿pero por qué razón?

En una de sus visitas más recientes a El Heraldo de México, la vidente más querida por los hispanos, con gran éxito en redes sociales, ya había dado un adelanto de lo que pasará en las próximas semanas. En esta ocasión, comenzó su video diciendo que se viene la guerra entre el bien y el mal, además de que las cartas de El Diablo y La Templanza estarán presentes durante los próximos 30 días.

Mhoni Vidente habla de lo que pasará en las elecciones de EEUU

De inmediato, Mhoni Vidente sacó la Carta de El Emperador, la cual le dice que las elecciones intermedias en EEUU (que se realizarán el martes 8 de noviembre) estarán muy parejas, pero ella visualiza que de nueva cuenta los demócratas serán los triunfadores: “Se van a llevar el 56 por ciento, o el 58, de todo lo que está en juego en cuanto a senadores, gobernadores y otros representantes”.

Esto sería un adelanto de lo que pasará en el 2024 en Estados Unidos: “Esta misma carta me dice que Barack y Michelle Obama, al igual que Kamala Harris o el gobernador de California (refiriéndose a Gavin Newsom), estarán haciendo su labor para que puedan votar por ellos y definitivamente los republicanos no la han podido hacer y sigue el bombardeo contra Donald Trump”, expresó Mhoni, quien no tiene las mejores noticias para el expresidente de la Unión Americana.