“No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, se lee en el comunicado emitido por la chica que expuso la infidelidad del futbolista y prometido de Becky G.

Pero no solamente eso ¡Si no que aceptó que las cosas sí eran ciertas! los rumores de infidelidad que lo encaraban a él y a otra mujer con la que se mandaba audios y mensajes fueron ciertos. El futbolista rompió el silencio luego de que la cantante fuera vista sin usar más su anillo de compromiso.

Sebastián Lletget acepta los hechos y pide disculpas

Ésta mañana sucedió lo más inesperado, pues además de que el futbolista aceptara que todas las pruebas resultaron ciertas y que sí fue infiel, lanzó un comunicado en donde pidió disculpas por sus actos: “Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional”, se lee en el comunicado.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, dijo.