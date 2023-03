A través de un comunicado oficial de ‘Imagine It Media’ que nos enviaron directamente a MundoNow, se lee cómo acontecieron los hechos, asegurando que ni el propio cantante, ni las personas que estaban con él protagonizaron dicho escándalo:

Encuentran baleada la camioneta del artista

De acuerdo con el portal de noticias ‘SDP‘, aun no quedan bien esclarecidos como sucedieron los hechos, sin embargo el vehículo lujoso de Natanel Cano se encontraba en el estacionamiento y estaba baleada. Los rumores indican que fue un altercado entre el dueño del antro y el artista en donde celebraba su cumpleaños.

Hasta el momento Natanael, quien tiene un tema musical junto al DJ Steve Aoki, no ha dado ninguna declaración al respeto, sin embargo un informe oficial indica que no tiene nada que ver con una presunta pelea protagonizada por el artista, mientras que por otro lado se hablan bastantes rumores aún no aclarados.