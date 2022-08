Por su parte, Pepe Aguilar había decidido no hablar al respecto del tema, evitando las entrevistas de algunos medios y hasta hizo lo imposible para que la prensa no tuviera acceso a sus presentaciones públicas que ofreció durante el tiempo que duró la problemática. Todos se quedaron con la duda de cómo fue que el patriarca de la dinastía reaccionó y fue hace poco que por fin lo reveló. Archivado como: Pepe Aguilar rompe silencio.

Pepe Aguilar rompe el silencio y habla sobre la relación de su hija con Gussy Lau

A través de la cuenta de ‘Despierta América’ dentro de la plataforma de Instagram, fue que se compartió un video en donde muestran una entrevista que el matutino de Univisión realizó a Pepe Aguilar, luego de hablar un poco sobre la carrera de su amada hija, Ángela, llegó la pregunta del millón, ¿qué pensó sobre la relación de su hija y el compositor?

Sin dudarlo el gran exponente del regional mexicano respondió de inmediato cuando se le cuestionó sobre las polémicas fotografías, “Sí me afectó, pero le afectó más a ella… ¿A mí qué?, la vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí. No fue fácil para ella. Es un aprendizaje; en la vida se viene a aprender”, afirmó el patriarca de la dinastía Aguilar. Archivado como: Pepe Aguilar rompe silencio.