Muere en México la famosa presentadora Leslie Griffith

Leslie Griffith libró una larga lucha contra la enfermedad de Lyme, que contrajo luego de que una garrapata la mordiera en Oregón en 2015. Sin embargo, no revelaron detalles sobre la causa de su muerte o si la enfermedad contribuyó de alguna forma, informó The Sun .

Más tarde, además de trabajar por años como presentadora para KTVU, escribió para medios importantes en Estados Unidos como el Huffington Post, The Chronicle y el Denver Post. También escribió para la agencia de noticias The Associated Press. En definitiva, Leslie Griffith cosechó una carrera exitosa y se convirtió en una leyenda de las salas de redacción.

La enfermedad de Lyme y otros artistas

Leslie Griffith no es la única figura famosa con la enfermedad de Lyme. Artistas como Avril Lavigne, Justin Bieber, Alec Baldwin y la queridísima cantante mexicana Thalia también sufren de este padecimiento que puede llegar a causar un dolor agonizante en las articulaciones y otras complicaciones como parálisis, problemas cognitivos, cardíacos e inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Laura Zapata, la hermana de Thalía, ha confesado a los medios que en algunas oportunidades la cantante se ha visto realmente grave. “A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’”, contó sobre la enfermedad de su hermana y cuan duro fue antes de que tuviera un diagnóstico correcto de lo que tenía, contó la revista Hola!.