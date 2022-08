Adamari López y Alaïa reaccionan tras saber que Toni Costa quedó como 4to finalista.

La hija de ambas figuras públicas mostró su emoción tras ver a su papá en la final.

La Chaparrita de Oro apoyó a su ex en el trayecto final del reality.

Adamari López reaccionó LCDLF. Como bien sabemos el día de ayer se llevó a cabo la etapa final de La Casa de los Famosos, donde dieron a conocer a cada uno de los finalistas así como quien salió victorioso del reality de Telemundo. Fue ahí donde se reveló que lugar ocupó Toni Costa tras su participación en el programa, ante esto la misma Adamari López reaccionó junto con Alaïa.

Se dijo que el bailarín español se colocó en el cuarto lugar como finalista de La Casa de los Famosos dentro de su segunda edición. Por decisión del público, Toni Costa salió del programa más visto a través de la televisión hispana mientras que Ivonne Montero se coronó como la ganadora.

Toni Costa fue el cuarto finalista de La Casa de los Famosos 2

“Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo experiencia, me llevo aprendizaje, me llevo lecciones y me llevo que valió la pena estar 91 días separado porque el crecimiento ha sido muy grande”, fueron las palabras que el coreógrafo de origen español dio ante las cámaras tras entrevista con Héctor Sandarti.

“Como siempre he dicho: fui yo, yo no estaba haciendo una estrategia ni un juego, quise hacerlo así, mantenerme así… Sí que es verdad que por el hecho de estar ubicado en el cuarto azul obviamente tenía que tirar para casa, pero me costaba porque también tenía todo el cariño del cuarto morado, entonces era como un conflicto conmigo mismo, pero un poquito más para el cuarto azul”, añadió a sus declaraciones. Archivado como: Adamari López reaccionó LCDLF.