Todo sucedió aparentemente porque Ivonne Montero se estaba concentrando en una entrevista que les hacen a los famosos llamada ‘La Curva de la Vida’, tiempo que interfería con la prueba por el presupuesto y al ver eso, Daniella Navarro en envidia a que no participaría la mexicana, ella con todo y que ya estaba vestida para hacer la actividad, dijo que no y entonces estalló la bomba.

“¿Tú qué te estás metiendo?”, dijo Ivonne Montero a Laura Bozzo al ver cómo apoyaba a Daniella Navarro en su agresión, por lo que ‘la que se dice ‘defensora de las mujeres’, soltó su boca en insultos también: “En tu cara te lo digo, eres una vergüenza para las mujeres, y más para las mexicanas que sacan adelante a sus hijos, sin necesidad de estar mendigando en la calle… no me da la gana! Es una rata inmunda y me las va a pagar”, gritó la peruana.

Piden que condenen agresión de Laura Bozzo y la venezolana

“Te crees una gran vaina y lo que eres es una Mier… asquerosa, pero sal, no te me escondas en la ducha, vente, yo sí digo las cosas en la cara, lo que me quieras decir dímelo en la cara… manipuladora mentirosa, ahora sí dime pues, vamos a hablar de frente… ¿patéticas nosotras? Cuando tú le rogabas a Salvador ‘papito me salvas’, patética eres tú que no tienes valor y ni respeto, me toca convivir contigo pues prepárate porque te la voy a hacer imposible”, remató Daniella Navarro.

Las agresiones, insultos y críticas provocaron la furia de la gente contra el programa de Telemundo y en la cuenta de Instagram comentaron: “Muy bien IVONNE, tú concéntrate a lo que fuiste”, “Fuera Daniella”, “Esa Daniela es un mal ejemplo”, “La verdad creo que el concurso baja de nivel con gentuza como Daniela”, “Ivonne!!!!!!! Mis respetos”, “Entre Ivonne y silicona, la dama es Ivonne, diga lo que diga y hable lo que hable es una dama, la otra es la típica de barrio popular”, “Ivonne mis respetos por la gran paciencia. Así se comportan las mujeres que admiro”, “Esa señora hasta le puede dar algo por metiche ni era con ella la cosa, ya mañana le pide perdón como siempre hace”, fue la reacción de varias personas. AQUÍ EL VIDEO 1 DE LA PELEA / AQUÍ LA SEGUNDA PARTE Y FINAL DE LA AGRESIÓN.